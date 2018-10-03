Южно-Сахалинск, 3 октября, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Введение социальной нормы энергопотребления приведёт к росту протестов населения на Сахалине. Острова, дающие России газ, газифицированы всего на 13%, электроэнергия для большинства островитян — единственный источник не только света, но и тепла. По мнению официального представителя КПРФ на Сахалине Алексея Лукашевича, вводить подобный норматив в островном регионе нельзя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Тарифы на газ

Читайте также: Соцнорма энергопотребления: «Ты виноват лишь в том, что хочется нам кушать»

«В разных регионах разная специфика. Есть Краснодарский край, куда уезжают большинство дальневосточников. Там почти круглый год тепло, там, возможно, такие нормы и приемлемы. Но есть и Сахалин, который, обеспечивая природным газом едва ли не полмира, сам газифицирован только на 13%. Про Курильские острова вообще можно помолчать. Есть официальные расчеты: если газификация островного региона будет вестись такими же темпами, как сегодня, то выйти на среднероссийский уровень область сможет только через 90 лет. Ещё один фактор — суровый климат. У нас подавляющее большинство жилого фонда не имеет централизованного горячего водоснабжения. А это значит, что люди пользуются электрическими водонагревателями. У нас порядка 30% населения живут очень бедно, а ещё больше — просто бедно. Если правительство реализует свою идею, эти люди будут меньше мыться, меньше пользоваться нагревательными приборами для обогрева своих жилищ. Это неизбежно приведёт к различным социальным взрывам. Сахалин и без того занимает одно из первых мест в ДФО по заболеваемости педикулезом, в просторечии — вшами. Люди тратят на оплату различных коммунальных услуг и без этого нововведения очень большие деньги, часто даже больше, чем зарабатывают в месяц, или около того. Поэтому нововведение в виде социальной нормы приведёт к резкому ухудшению качества жизни людей и к росту протестов. Зачем правительство это делает, учитывая и без того очень сложную обстановку в регионах, очень высокий уровень протеста — лучше спросить у правительства», — прокомментировал идею о вводе соцнормы энергопотребления Алексей Лукашевич.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство планирует установить норматив энергопотребления на уровне 300 квт/месяц. Такое количество будет оплачиваться по базовому тарифу. Потребление свыше этой нормы будет оплачиваться по повышенному тарифу, а потребление свыше 500 квт — по «экономически обоснованному». Кандидат экономических наук, финансовый консультант и преподаватель ДВФУ Максим Кривелевич полагает, что никакого экономического эффекта, кроме изъятия денег из карманов населения, нововведение не принесет.