Киев, 3 октября, 2018, 08:10 — ИА Регнум. В топ-8 наиболее употребляемых в странах Европы вошел украинский язык. Об этом на странице в соцсети Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко, ссылаясь на данные Совета Европы.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

«Украинский язык вошел в топ-8 наиболее употребляемых в Европе, — отметил глава государства. — Мы, украинцы, действительно разговариваем на одном из красивейших языков мира».

Отметим, что данный пост Порошенко уже высмеяли в сети. Так, один из интернет-пользователей сообщил, что с Украины бегут жители страны, поэтому «результат на лицо». Многие комментаторы поддержали это мнение, добавив, что отток трудоспособного населения из страны является проблемой.

Также интернет-пользователи посоветовали президенту Украины решать вопросы страны, а не спекулировать на теме языка и религии.

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