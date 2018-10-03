Астана, 3 октября, 2018, 08:02 — ИА Регнум. В Караганде возник острый дефицит общеобразовательных школ — некоторые образовательные учреждения переполнены почти в два раза, передает 2 октября телеканал «Астана».

Морган Вестлинг. Сельская школа. 1879

Особенно остро стоит проблема в новых строящихся микрорайонах. Например, в школе №81 вместо 1200 детей учатся 2000. В начальной школе на учителей начальных классов приходится по два класса.

В отделе образования города предложили предпринимателям построить частные школы, в которых дети могли бы учиться бесплатно за счет размещения в таких школах государственных заказов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года в правила размещения государственного заказа Казахстана были внесены изменения, которые позволяют размещать госзаказы в частных школах.