Якутск, 3 октября, 2018, 07:16 — ИА Регнум. Население России уже устало от бесконечных реформ и раздражено грядущими переменами в виде установки нормативов на потребление электричества. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов, комментируя планы введения в России соцнормы энергопотребления до 300 киловатт-час в месяц.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плата за ЖКХ

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«Я бы отметил в этом вопросе такую сторону, как подтверждение российской поговорки: выборы закончились, забудьте про обещания, — отметил эксперт, напомнив, что на последних выборах в Государственную думу в 2016 году «Единая Россия» получила подавляющее большинство голосов, и из представителей этой партии в основном и было сформировано правительство России во главе с Дмитрием Медведевым.

Юрий Данилов считает, что по многим социально-экономическим показателям правительство РФ не оправдало доверия избирателей, провалив при этом показатели уровня жизни населения.

«Экономика России оказалась в стагнации, грозящей перерасти в глубокий кризис в условиях ужесточения санкций со стороны США. С 1 октября повышены цены на бензин, скоро будет увеличен возраст выхода на пенсию, а теперь и тарифная реформа. Бесконечные реформы раздражают население, уставшее от них. Тут впору не только счётчики к потолку подключить, а стариков отнести в горы умирать, как было в средневековой Японии», — констатировал кандидат экономических наук, пояснив, что в Японии был обычай, название которого переводится на русский язык как «отказ от стариков» — люди отправляли престарелых родителей в лес или в горы на голодную или холодную смерть, чтобы избавиться от лишних ртов.

Особое внимание эксперт обратил на то, что недовольство народа политикой руководства страны отразилось на результатах губернаторских выборов, особенно в регионах Дальнего Востока, где к власти пришли новые лица — представители других партий.

«В такой ситуации и в правительстве также должны произойти кардинальные перемены вплоть до полной отставки кабинета министров во главе с Дмитрием Медведевым, — отметил Юрий Данилов. — Сформировать правительство необходимо не на партийной, а профессиональной основе. Время диктует, чтобы сокращалось количество чиновников и не плодилась бюрократия. Много говорим о цифровизации, не сократив при этом количества бюрократов, а наоборот, плодя всё новые конторы. Необходима ещё более решительная борьба с коррупцией без всякой оглядки принадлежности к какой-либо влиятельной группировке или приближённости к властным структурам. Только в этом случае реформы в любой сфере в стране станут исцелением от многих бед России, которые стали хроническими».

Политолог Виталий Обедин, комментируя планы взимать высокую плату за энергопотребление свыше 500 киловатт-час, предположил: «Похоже, доить собственный народ скоро станет выгоднее, чем продавать нефть и газ».

Как сообщало ИА REGNUM, проект, которым в России предлагается ввести социальную норму энергопотребления для населения, уже одобрил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. В правительстве намерены сделать так, чтобы за потребление свыше 300 киловатт-час в месяц жители страны платили по повышенному тарифу, свыше 500 — по экономически обоснованному.