Москва, 2 октября, 2018, 16:50 — ИА Регнум. 1 октября стало известно, что Газпром завершил сделку по продаже 71% принадлежавших ему акций турецкой компании Bosphour Gaz. Покупателей и сумму сделки Газпром не называет. Ранее неофициально сообщалось, что покупателем может стать турецкий акционер Bosphorus Gaz — Sen Group, которой принадлежат оставшиеся 29% компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Газпром

Ранее российская компания уже продала долю участия в трейдере Akfel Holding, национализированном в конце 2016 г. Учитывая продажу Bosphorus Gaz, Газпром уже до конца 2018 г. может полностью покинуть внутренний турецкий рынок газа. О том, что компания выйдет из Bosphour Gaz, заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев говорил еще летом прошлого года, обосновывая это сложной экономической обстановкой в Турции, колебаниями курса лиры, государственным регулированием цены газа.

Это все так, но есть и вторая версия объяснения происходящего. Продажей газа конечным потребителям в Турции Газпром поступился в пользу крупного проекта — магистрального газопровода «Турецкий поток». Газпром будет заниматься поставками газа в Турцию в рамках межгосударственных контрактов. Но внутренний рынок Турция оставляет для своих компаний, чтобы они могли получать прибыль с высокомаржинального рынка.

Вполне вероятно, что именно такое развитие событий закладывалось при достижении договоренностей, которые позволили наладить комфортные и взаимовыгодные отношения России и Турции после восстановления отношений в 2016 г.

В долгосрочном плане МГП «Турецкий поток» — намного более важный проект, и Турция дает гарантии, что проект будет реализован.