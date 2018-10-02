Санкт-Петербург, 2 октября, 2018, 14:49 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге возобновились строительные работы у здания Левашовского хлебозавода. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 октября градозащитники. Их беспокоит судьба памятника блокадной истории Ленинграда: они убеждены, что ценность представляет не только то здание, что официально признано объектом культурного наследия.

Цитата из х/ф «Покровские ворота». Реж. Михаил Козаков. 1982. СССР Снос здания

Напомним, холдинг RBI Эдуарда Тиктинского получил разрешение на строительство жилого комплекса вокруг этого памятника архитектуры конструктивизма. Несколько недель назад международная организация в области наследия архитектуры XX века DOCOMOMO подала в комитет по госконтролю, использованию и охране памятников Санкт-Петербурга (КГИОП) заявление о выявлении ценности ещё части комплекса, которую RBI предполагает снести.

«Градозащитники обращаются к губернатору Петербурга и всем профильным ведомствам с призывом не допустить демонтаж до завершения рассмотрения вопроса об историко-культурной ценности комплекса», — пишут активисты.

Однако, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в холдинге RBI, КГИОП свое решение уже принял. 1 октября 2018 года комитет отказался включать в перечень выявленных объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, поздних построек на территории Левашовского хлебозавода. Таким образом, статус объекта и его границы остаются прежними, подчеркивают в холдинге.

«Работы по реконструкции, включающие в себя разбор сооружений, закрывающих вид на памятник и не имеющих исторической ценности, будут продолжены», — добавили в RBI.

Проект реконструкции предполагает создание нового культурного пространства с выставочными помещениями, лекционными площадками, общедоступным сквером с уличными световыми инсталляциями. В здании Левашовского хлебозавода разместится экспозиция, посвященная блокаде Ленинграда, над ее концепцией сейчас работает «Дом культуры Льва Лурье».

В настоящее время компания располагает всеми разрешительными документами, подчеркивают в RBI.

«Тем не менее, на прошлой неделе, в момент выхода компании на площадку, со стороны нескольких активистов градозащитного движения и ряда СМИ в адрес Группы RBI стали звучать обвинения в «сносе» и «уничтожении» исторических зданий Левашовского хлебозавода. Данные сообщения не имеют под собой оснований и противоречат идеи реконструкции Левашовского хлебозавода, которую осуществляет Группа RBI, что полностью подтвердило и вынесенное распоряжение КГИОП», — заключили в компании.

Kgiop.gov.spb.ru Левашовский хлебозавод

Левашовский хлебозавод построен в 1932−33 годах по проекту инженера Георгия Марсакова и, предположительно, архитектора Александра Никольского. В период блокады Ленинграда завод продолжал работать и выпекать хлеб для ленинградцев.

В 1996 г. была проведена кардинальная перестройка Левашовского хлебозавода, в 2000-х годах территория уплотнилась новыми зданиями и сооружениями, историческое инженерное оборудование было полностью утрачено. В 2012 году Левашовский хлебозавод был признан объектом культурного наследия регионального значения.