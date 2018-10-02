Москва, 2 октября, 2018, 13:25 — ИА Регнум. Читайте также: 75% жителей Москвы считают город удобным для жизни

Осенняя Москва

Москва вошла в ТОП-10 лучших мест в мире для путешествия в осеннее время года. Об этом на своем сайте сообщил американский телеканал CNN, представив рейтинг десяти фантастических мест для осенних вояжей. Любителям путешествий нужно серьёзно задуматься о поездке в Москву, сообщается на сайте CNN.

Авторы рейтинга считают, что в Москве в осеннее время года очень красивый листопад, который поражает необычными красками. «Ни одна страна в мире не имеет таких деревьев, заполненных красноватыми, алыми и золотистыми листьями», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Москве ряд бывших старинных усадеб был отреставрирован и преобразован в большие общественные парки. В частности, парк Коломенское является фантастически красивым местом, а усадьба Царицыно, некогда принадлежавшая Екатерине II, обладает неповторимым колоритом.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, три четверти жителей Москвы (75%) считают свой город проживания удобным для жизни. 21% опрошенных ответили, что, в чём-то жизнь в Москве комфортна, а в чём-то нет. Неудобным для жизни городом назвали Москву 4%.

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