Москва, 2 октября, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Сегодня. 2 октября, нефть марки Brent демонстрирует цену в $85 за баррель, что является очень сильным сигналом для участников мировых рынков. По сравнению с весной, где присутствовал и Иран в списке значимых экспортеров, мировое предложение сократится почти на 2 млн баррелей в сутки, заявил корреспонденту аналитик ООО «Консультационного центра «Митчелдин» Денис Друщляк.

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«Как видно из статистики, предлагаемой участникам рынков, страны ОПЕК+ повысили добычу до 33 млн баррелей, согласно предыдущим договоренностям, но на них продолжает оказывать давление политическая повестка США. Кроме того, можно отметить, что новости из сланцевых компаний все меньше привлекают внимание инвесторов, несмотря на рост предложения оттуда», — отметил эксперт.

Таким образом, для удовлетворения спроса уже имеется небольшой дефицит, а зимний период близко — многие северные страны уже начали отопительный сезон. Эти новости, как и реальное наполнение контрактов по поставкам нефти и нефтепродуктов глобально толкают котировки вверх, но сегодня происходит техническая коррекция из-за перекладывания активов на позициях участниками торгов.

«2 октября в течение дня котировки останутся в коридоре — $84,50−85 за баррель, общий настрой остается умеренно-негативным. Коррекция будет неглубокой, поскольку опасения на рынках остаются неснятыми», — считает Друщляк.

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