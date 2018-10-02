Москва, 2 октября, 2018, 12:12 — ИА Регнум. Введение так называемой «социальной нормы» энергопотребления иначе как очередным антинародным проектом правительства Дмитрия Медведева не назовёшь, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

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Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что вице-премьер РФ Дмитрий Козак одобрил проект введения социальной нормы энергопотребления для населения в стране. Соцнорма энергопотребления, по данным издания, составит 300 кВт⋅ч в месяц, она будет оплачиваться по базовому тарифу.

Планируемая «норма» в 300 кВт⋅ч «на точку потребления» — это не норма, а минимум, причём минимум даже для малочисленной семьи в городе. На селе энергопотребление выше, тем более что участие в программе газификации, знаю это не понаслышке, большей части сельского населения сегодня не по карману. А в новую кабалу кредитов никто идти не хочет.

Другими словами, правительство намерено ускорить социальную деградацию и социальное расслоение — как в крупных городах, так и в провинции. Видимо, современные «верхи» так уверовали в непоколебимость выстроенной ими политической системы, что готовы на новые и новые ухудшающие положение граждан России меры. Реакции населения они не опасаются.

Сможет ли правительство «пропихнуть» это решение? Скорее всего, как это ни прискорбно, сможет — так же, как «пропихнуло» далёкую от интересов народа пенсионную реформу.

Наша задача, тем не менее, — не откладывая, протестовать. Надо ясно дать понять «верхам», что новых ухудшающих наше положение решений мы не потерпим. Думаю, эта тема станет одной из самых острых на следующих думских и президентских выборах.

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