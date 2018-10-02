Санкт-Петербург, 2 октября, 2018, 11:03 — ИА Регнум. Новое уголовное дело возбуждено по результатам реконструкции исторического здания Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова в Санкт-Петербурге. Если раньше речь шла о мошенничестве со стороны строительной компании, то теперь — еще и о злоупотреблении должностными полномочиями со стороны неназванных должностных лиц.

Дарья Драй ИА REGNUM БДТ им. Г. А. Товстоногова

Именно по такой статье УК РФ возбудили уголовное дело представители Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу. «Сейчас ведется следствие», — сказали ТАСС 2 октября в пресс-службе БДТ.

Как сообщало ИА REGNUM, фигурантами возбужденного ранее дела о мошенничестве при реконструкции БДТ стали неустановленные лица из числа сотрудников строительной компании «БалтСтрой». Дело было возбуждено по заявлению руководства театра, которое обнаружило грубые нарушения при приемке работ, выполненных в процессе реконструкции здания БДТ на набережной Фонтанки.

Напомним, что в феврале 2018 года сотрудники УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудили уголовное дело по факту хищения не менее 45 миллионов рублей, выделенных на выполнение работ по проектированию новой сцены Малого драматического театра (МДТ) — Театра Европы на Звенигородской улице Петербурга.