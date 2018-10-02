Первоуральск, Свердловская область, 2 октября, 2018, 09:30 — ИА Регнум. В Свердловской области супруга одного из чиновников лишилась дома и участка земли, купленных за 5,3 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

pexels.com Замок

Чиновник работал в администрации Первоуральска до конца 2014 года. В справке о доходах за год он указал наличие у супруги дома площадью 181,2 кв. метров и участка земли в 905 кв. метров. При этом в ходе проверки выяснилось, что за три предыдущих покупке года семейная чета не имела возможности заработать на такой дом.

Законности получения доходов, на которые был куплен дом, супруги не подтвердили. В итоге прокуратура обратилась в суд с требованием обратить объект в доход государства. Первоуральский городской суд в ноябре 2016 года отказался удовлетворить это требование. Но Свердловский облсуд согласился с позицией прокуратуры.

Ответчики не пожелали исполнить решение суда. Тогда в дело вмешались судебные приставы. К настоящему моменту дом и участок переданы в собственность государства.