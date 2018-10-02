Москва, 2 октября, 2018, 09:32 — ИА Регнум. Законопроект, предусматривающий введение для населения социальной нормы энергопотребления (на уровне 300 киловатт-час в месяц по базовому тарифу) — вполне логичное решение, считает генеральный директор Барнаульской горэлектросети Иван Василиади. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM возможное введение норм энергопотребления, которые будут фиксироваться не на человека, а на точку подключения, он, в частности, отметил, что такое нововведение ощутят на себе майнеры и другие категории граждан, привыкшие потреблять электричество в значительных масштабах.

(сс) ccipeggy Электричество

«Мне очень не нравилась социальная норма в том виде, в каком её пытались внедрить в предыдущих редакциях. Все расчеты привязывались не к точке поставки электроэнергии, то есть к квартире или дому, а к количеству людей, проживающих в них. Администрировать это было совершенно невозможно. Сейчас же, грубо говоря, сформированы три цены. Если ты потребляешь мало электроэнергии, соответственно, платишь мало. Потребляешь больше — платишь тоже больше. Потребляешь много, значит, платишь много. Это и есть прогрессивная система оплаты электроэнергии для населения, которая весьма распространена в Европе. Можно сказать, что действуя в данном направлении, мы идём в ногу со временем.

В целом же, если оценивать сегодняшнюю ситуацию, социальная норма будет практически приравнена к действующему тарифу. Конечно, найдутся те, кто ее превысит и, соответственно, заплатит по более высокому тарифу. Однако платежи увеличатся далеко не для всех, большинство впишется в планируемую соцнорму. Платежи увеличатся для тех, кто привык расходовать много. В этом и есть логика данного законопроекта, направленного на стимулирование экономного потребления электричества. Одним словом, это действенная мотивация монетарного характера. Людям не установили жесткие рамки, 300 киловатт-часов многим еще нужно попытаться нажечь.

Однако, если люди ставят дома майнинговые фермы, получают от них доход, то они совершенно справедливо заплатят за них практически по промышленному тарифу».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что правительство РФ вернулось к обсуждению законопроекта, предусматривающего введение для населения социальной нормы энергопотребления, сообщил «Коммерсантъ». По итогам аналогичного пилотного проекта, реализованного в 2013 году, планировалось ввести соцнорму во всех регионах России, но в 2014 году введение реформы отложили.