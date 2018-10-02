Якутск, 2 октября, 2018, 07:27 — ИА Регнум. Формируя долгосрочный прогноз курса доллара по отношению к рублю, чиновники Министерства финансов России сильно перезаложились. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов, комментируя ожидания курса рубля на период с 2019 по 2035 годы, озвученные Министерством финансов РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

Читайте также: Минфин дал прогноз курса рубля на период с 2019 по 2035 годы

«Прогнозируемые цифры взяты просто с потолка, а обоснование грамотно написали учёные, — считает Юрий Данилов. — Форсайт у чиновников из Министерства финансов России явно хромает. Их предвидение цен на нефть на долгосрочную перспективу вовсе абсурдно! Чувствуется, что чиновники сильно перезаложились, как и прежде, поставив такие цифры. Им бы в преферанс так играть».

Он назвал очевидным то, что цены на нефть будут иметь тренд на рост в долгосрочной перспективе. При этом, полагает эксперт, ещё более значительный рост цены будет происходить при обострении политической напряжённости в регионах нефтедобычи — на Ближнем Востоке, в североафриканских и центральноамериканских нефтедобывающих странах, России и Норвегии.

«Не надо быть политиком или политологом, чтобы сказать, что напряжённость в мире возрастает. Так что и курс доллара при такой тенденции должен бы снижаться. Но и здесь в Минфине подстраховались», — добавил кандидат экономических наук.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу изменения курса доллара по отношению к рублю до 2035 года, предложенному Минфином РФ, американская валюта в 2031—2035 годах будет стоить 73,9 рубля. В министерстве подчеркивают, что речь идёт о номинальном курсе, тогда как реальный эффективный курс рубля, который учитывает показатели торговых партнёров Российской Федерации, останется в принципе стабильным.