Минфин дал прогноз курса рубля на период с 2019 по 2035 годы

Москва, , 07:26 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации дало прогноз курса рубля до 2035 года. Соответствующие данные содержаться в «Бюджетном прогнозе РФ до 2036 года», который входит в законопроект о федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, внесенный в Государственную думу.

По расчетам министерства финансов, в 2021 — 2025 годах курс рубля составит 66,4 рубля за доллар США. В 2026 — 2030 годах — 71,1 рубль. В 2031 — 2035 годах — 73,9 рубля.

В министерстве подчеркивают, что речь идёт о номинальном курсе, тогда как реальный эффективный курс рубля, который учитывает показатели торговых партнеров Российской Федерации, останется в принципе стабильным. Собственно, номинальное ослабление рубля эксперты Минфина связывают с разницей в темпах роста цен в России и США.

Что касается инфляции, то по прогнозу министерства финансов до 2020 года она будет составлять 3,5%, затем ускорится до 4%.

До конца текущего года Минфин не прогнозирует каких-либо скачков рубля и он останется на уровне 64 рубля за доллар США.

Также ведомство не ожидает каких-либо неожиданностей на рынке нефти. Нефть марки Urals, которую Россия продает на экспорт, в ближайшие годы будет стоить от $55,2 за баррель в 2021 году до $54,9 за баррель в 2030 году.