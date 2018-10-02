Москва, 2 октября, 2018, 07:05 — ИА Регнум. Подготовка к полету на Марс, которая ведется госкорпорацией Роскосмос и Европейским космическим агентством, идет по графику. Об этом 1 октября заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Марс

«Я только сегодня имел телефонный разговор с руководителем Европейского космического агентства. Мы подтвердили друг другу, что мы в графике в рамках проекта «Экзомарс». В июле 2020 года, то есть меньше, чем через два года, мы стартуем и идем к Марсу, подходим. Десантируемый модуль, который должен мягко сесть на поверхность Марса в марте 2021 года, будет российский. С него съедет европейский марсоход. И мы такую серьезную экспедицию на Марс готовим в полный рост», — сообщил Рогозин.

Напомним, Дмитрий Рогозин также рассказал о санкционном давлении на российскую космическую сферу, взаимоотношениях с NASA, назвал главную версию появления отверстия в корабле «Союз».