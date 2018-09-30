Комрат, Молдавия, 30 сентября, 2018, 23:59 — ИА Регнум. Первый президент независимой Гагаузской Республики Степан Топал скончался на 81 году жизни в Комрате. Как передает корреспондент ИА REGNUM, власти Гагаузии объявили траур в связи с уходом из жизни Топала: на территории автономии приспустили государственные флаги и отменили массовые развлекательные мероприятия.

Riwnodennyk Флаг независимой Гагаузии 1991-95

Первого лидера независимой Гагаузии похоронили с почестями на кладбище в Комрате. Как заявила башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах, политическая биография Топала неразрывно связана с историей борьбы гагаузов за национальную идентичность. Лидер движения «Аркалык» Леонид Доброва предложил переименовать в честь Топала центральную улицу Комрата.

Справка ИА REGNUM :

Независимая Гагаузская Республика была провозглашена 19 августа 1990 года на I Съезде народных депутатов юга Молдавской ССР. Ее первым и единственным президентом был избран Степан Топал. Власти Молдавии попытались силой подавить гагаузское движение за национальную независимость и направили в Гагаузию автоколонны с активистами Народного фронта Молдавии и «волонтеров» из Румынии в сопровождении отрядов милиции. Эскалации конфликта удалось избежать благодаря вмешательству частей Вооруженных сил СССР Болградской дивизии) и добровольцев из Приднестровской Молдавской Республики. Просуществовав в качестве независимого государства четыре года, в 1994 году Гагаузия отказалась от курса на независимость, согласившись на статус автономии в составе Молдавии.