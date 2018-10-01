Воронеж, 1 октября, 2018, 19:02 — ИА Регнум. Вице-губернатор Воронежской области Юрий Агибалов сам обратился в прокуратуру региона с просьбой проверить законность назначения ему 23 единовременных выплат. Прокуратура начала по его обращению проверку. Эту информацию ИА REGNUM подтвердил старший помощник прокурора области Михаил Усов.

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«Проводится проверка по обращению Агибалова», — сказал представитель прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября в телеграмм-канале «Незыгарь», а затем и в СМИ появилась информация о выплате вице-губернатору Юрию Агибалову денежного вознаграждения в связи с выходом на пенсию. При этом, как сообщалось, после увольнения Агибалов был переназначен на ту же должность. Как сообщил сегодня журналистам губернатор Александр Гусев, речь идет о выплате 23 единовременных вознаграждений в 11 тыс. рублей — всего 223 тыс. Что касается переназначения, то. по словам Гусева, решение временное — до 8 октября, после чего Агибалов окончательно покинет правительство региона.

Ранее эксперты, опрошенные ИА REGNUM, подтвердили законность выплат, но усомнились в моральной стороне вопроса.