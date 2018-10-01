Париж, 1 октября, 2018, 17:06 — ИА Регнум. Власти Франции выражают соболезнования жителям страны и армянскому народу в связи со смертью шансонье Шарля Азнавура. Об этом написал президент Франции Эммануэль Макрон на странице в соцсети Twitter.

(сс) Ludmila Joaquina Valentina Buyo Шарль Азнавур

По словам главы государства, жители Франции и Армении вместе скорбят по скончавшемуся артисту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября 2018 г. во Франции скончался известный шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур. На момент кончины ему было 94 года.

Причины смерти пока не сообщаются.

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