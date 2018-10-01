Волгоград, 1 октября, 2018, 13:22 — ИА Регнум. Около 70 ученых из разных стран мира приняли участие в Международной научной конференции в Волгограде, посвященной изучению специфических горных пород современной геологической эпохи — лёссов, сообщает 1 октября пресс-служба Волгоградского государственного университета (ВолГУ).

Volgograd.ru Лёсс

Отмечается, что местом проведения симпозиума «LoessFest 2018 Volgograd: Разнообразие лёссов: свойства, стратиграфия, происхождение и региональные особенности» Волгоград был выбран не случайно: город считается местом зарождения отечественной четвертичной геологии внеледниковых областей.

«Береговые обрывы Волги и Ахтубы — геологические памятники мирового значения, наглядно раскрывающие историю развития природы на протяжении последних полумиллиона лет. На северной окраине Волгограда в 1950-х годах открыта первая не пещерная (равнинная) стоянка древних людей-неандертальцев, ее исследования возобновлены в последние годы», — говорится в сообщении.

Геологические отложения Нижнего Поволжья были детально изучены при проектировании Волжской ГЭС, более 60 лет назад. В последние годы исследование этих отложений возобновлено с применением новейших технологий абсолютного датирования пород, позволяющих очень точно определить их возраст. В течение последних трех лет масштабные экспедиционные исследования проводятся в нашем регионе силами сотрудников лаборатории новейших отложений и палеогеографии плейстоцена Географического факультета МГУ.

Организаторы конференции — Международный союз по изучению четвертичного периода, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Волгоградский государственный университет, Всероссийский научно-исследовательский геологический институт (Санкт-Петербург), Геологический институт РАН, Уппсальский университет (Швеция) и Орхусский университет (Дания). В симпозиуме приняли участие более 30 иностранных исследователей — из США, Швеции, Дании, Великобритании, Китая, Ирана, Чехии, Венгрии, Сербии, Хорватии, Финляндии, Германии, Канады и Мексики.

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