Москва, 1 октября, 2018, 13:05 — ИА Регнум. Автоматическое подключение граждан России к новой накопительной пенсионной системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК), для которого, как утверждают источники РБК, не требуется согласия, прокомментировал основатель Школы реальной политики Константин Емешин. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM возможные новшества с накопительной пенсией он, прежде всего напомнил о системности пенсионной реформы.

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«Пенсионная реформа — эта система. Причемучитывая временной лаг, любая пенсионная система рассчитывается минимум на 50 лет. Особенность России в том, что пенсионная система государственная.

Второе — с 90-х годов Россия пытается перейти на накопительную модель и одновременно запустить пенсионные накопления в инвестиции как «длинные"деньги. Эта система была разработана в 90-е годы. Начали индивидуальный учет отчислений и сейчас каждый житель с рождения имеет свой индивидуальный номер и страховое свидетельство.

Однако это лишь первый фрагмент пенсионной реформы. Далее возникла проблема — как сочетать прежнюю систему выплат существующим пенсионерам и тех, кто начал копить свои будущие пенсионные накопления. Формально ввели право граждан на выбор системы накоплений, но потом фактически эти накопления перевели в некие «долговые расписки» государства. Как в известной притче: «Утром посадили картошку, а вечером выкопали… кушать хочется».

Одновременно попытались сделать «справедливую» систему за счет бальной оценки. Но это не довели до конца и снова сменили концепцию реформы. Поэтому основная проблема в том, что ещё ни разу не удалось начать пенсионную реформу, рассчитанную на 50 лет. Сейчас уже рождается третий вариант системы.

И даже не специалисту понятно, что нельзя менять каждые пять лет систему рассчитанную на 50 лет. И на сегодня пока нет ясности — когда и куда она будет развиваться. Еще раз подчеркну, что этот система должна меняться по жесткому плану на 50 (!) лет».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Минфин и Центробанк РФ определились с механизмом включения граждан в новую накопительную пенсионную систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК) без их согласия сообщило РБК. Заявляется, что всё будет происходить автоматически в том случае, если гражданин не оформит письменного несогласия. По некоторым данным, новшество может коснуться 70 млн человек, которые уже находятся в накопительной системе.