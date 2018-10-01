Москва, 1 октября, 2018, 12:02 — ИА Регнум. Последние несколько дней рынок нефти стабилен. Нефть марки WTI торгуется у отметки $72 за баррель, а нефть марки Brent — возле $82 за баррель. Даже вышедшая 28 сентября положительная статистика по запасам коммерческой сырой нефти в США не смогла повлиять на снижение нефтяных котировок из-за того, что администрация США отказалась рассматривать использование нефти из стратегического резерва страны, чтобы нивелировать последствия санкций против Ирана, заявил корреспонденту ИА REGNUM трейдер-аналитик компании «ФинИст» Денис Лисицын.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Есть ещё один немаловажный факт, который влияет на рост ценовых котировок на нефть. Это экономический коллапс в Венесуэле, где среднесуточная добыча нефти упала на 1,300 млн баррелей и продолжает сокращаться. Сейчас администрация Дональда Трампа пытается найти выход по снижению мировых цен на нефть», — пояснил эксперт.

Сейчас в США высокие цены на бензин, а в ноябре выборы в конгресс, и Трампу нужно, чтобы партия республиканцев набрала большинство голосов. Если со стороны администрации президента и правительства США не будут предприняты более действенные меры по снижению цен на нефть, то в октябре цена по WTI может достигнуть отметок $90 за баррель, а Brent — до $100 за баррель.

«Но есть факты, которые влияют на снижение мировых цен на нефть. Это повышение таможенных пошлин на китайские товары в США, что может замедлить китайскую экономику и повлечёт снижение спроса на энергоносители в Китае. Саудовская Аравия и Россия, Ливия, Нигерия готовы увеличить добычу нефти, чтобы нивелировать её дефицит из-за санкций к Ирану, которые вступают в силу 5 ноября. Тогда нефть может опуститься к ценовым уровням WTI $65, а Brent $75, и это будет не предел», — считает Лисицын.

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