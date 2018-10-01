Благовещенск, 1 октября, 2018, 11:43 — ИА Регнум. Благовещенский городской суд Амурской области оштрафовал жителя Китая Шань Чжанчжи за неоднократное нарушение запрета на въезд в Россию, сообщается 1 октября на сайте суда.

В.Е Маковский. В камере мирового судьи. 1880

Отмечается, что в июле 2015 года миграционная служба запретила Чжанчжи въезжать на территорию России до 2020 года. В августе того же года гражданин КНР был выявлен в пункте пропуска «Полтавка» в Уссурийске и предупрежден о запрете въезда в страну.

Однако мужчина незаконно пересек границу в апреле и июне 2016 года, а также в январе и марте 2018 года.

В итоге суд признал гражданина КНР виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы РФ»), и назначил ему штраф в размере 50 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Приморском крае задержали гражданина Франции, который пытался пересечь границу Российской Федерации со стороны КНР вне установленного пункта пропуска.

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