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Гражданин Франции незаконно пересек российско-китайскую границу

Происшествия

Мужчина, который является преподавателем французского языка, планировал вернуться на родину через Россию пешком

Гражданин Франции незаконно пересек российско-китайскую границу
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Крадучись в ночи

Владивосток, 18 сентября 2018, 10:26 — REGNUM  Гражданин Франции, который пытался пересечь границу Российской Федерации со стороны КНР вне установленного пункта пропуска, задержан в Приморском крае. Об этом сообщает пресс-группа регионального Пограничного управления ФСБ РФ.

По данным ведомства, иностранный гражданин решил покинуть территорию Китая, так как у него окончился установленный срок пребывания в этой стране.

По предварительным данным, мужчина, который является преподавателем французского языка, планировал вернуться на родину через Россию пешком.

В настоящее время пограничники пытаются выяснить, почему гражданин Франции не воспользовался законным путем пересечения границы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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Незаконное пересечение государственной границы
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