Гражданин Франции незаконно пересек российско-китайскую границу

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Владивосток, , 10:26 — REGNUM Гражданин Франции, который пытался пересечь границу Российской Федерации со стороны КНР вне установленного пункта пропуска, задержан в Приморском крае. Об этом сообщает пресс-группа регионального Пограничного управления ФСБ РФ.

По данным ведомства, иностранный гражданин решил покинуть территорию Китая, так как у него окончился установленный срок пребывания в этой стране.

По предварительным данным, мужчина, который является преподавателем французского языка, планировал вернуться на родину через Россию пешком.

В настоящее время пограничники пытаются выяснить, почему гражданин Франции не воспользовался законным путем пересечения границы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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