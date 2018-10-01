Санкт-Петербург, 1 октября, 2018, 11:30 — ИА Регнум. Разрешения на продажу пива ночью и на торговлю слабоалкогольной продукцией в киосках вряд ли так уж значительно помогут алюминиевой промышленности, но будут поддержаны малым бизнесом, потому что запрет вводился вследствие лоббизма со стороны торговых сетей, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 1 октября, глава петербургской Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков, комментируя инициативы министерства промышленности и торговли о снятии части ограничений на торговлю слабым алкоголем.

manfredrichter Алкоголь

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Минпромторг в рамках комплекса мер поддержки алюминиевой промышленности выступил с инициативой вновь разрешить продажу пива в ночное время, а также вновь разрешить торговлю слабым алкоголем в алюминиевой таре в нестационарных торговых объектах.

У меня нет уверенности, что предложенные меры так уж сильно помогут именно алюминиевой промышленности. Не такие уж значительные объемы слабого алкоголя у нас продаются в алюминиевой таре.

Но по смыслу это предложение в части разрешения продажи в киосках я поддерживаю. Обратное решение когда-то лоббировалось торговыми сетями, чьей целью был сократить ассортимент продукции малого бизнеса. Одновременно это было проявлением борьбы между водочными королями и пивными баронами.

Интересно, конечно, что это предложение Министерства промышленности и торговли появляется одновременно с предложением Минздрава запретить продажу алкоголя гражданам до 21 года. Это свидетельствует о том, что между ведомствами нет даже механического согласования действий, не говоря уже об общих целях. Каждый преследует свои бизнес-интересы.