Новосибирск, 1 октября, 2018, 08:59 — ИА Регнум. В Новосибирской области упразднено управление по государственной охране объектов культурного наследия. Соответствующее постановление от 27 сентября подписано губернатором региона Андреем Травниковым, отмечает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирская область

«Упразднить управление по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области. Передать функции, возложенные на управление по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, министерству культуры Новосибирской области», — говорится в документе, где указывается также, что сделано это «в целях формирования эффективной структуры областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области».

Новость вызвала активное обсуждение среди представителей новосибирской общественности, архитекторов и краеведов. Мнения высказывались самые разные. От:

«Какие бы ни были вопросы к Кошелеву (начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области Александр Кошелев — прим. ИА REGNUM ), УГОКН делало огромное дело! И без управления заниматься этими вопросами и общественности, и краеведам будет значительно сложнее…»

До:

"Кошелев показал, что на ровном месте может создать головную боль. Травников попытался ситуацию «упростить».

А пресс-секретарь Музея Новосибирска Юрий Лобанов на свой странице в социальной сети Facebook написал, что решение об упразднении управления вызывает много вопросов.

«В чем причина такого решения? Кто будет «осуществлять функции» в Минкульте, ведь охрана памятников требует огромного количества крайне специальных компетенций. Правительству неплохо было бы собрать пресс-конференцию и объяснить, что происходит. А то пока это выглядит так, как будто активная и успешная борьба за сохранение культурного наследия не осталась незамеченной», — считает он.

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Краевед Константин Голодяев отмечает, что в любом случае работу по выявлению и сохранению наследия в Новосибирской области нужно продолжать.

«Управление занималось очень нужной работой. И в целом занималось ей реально и плодотворно. Этот раздел нельзя упразднить, можно только реформировать. И Кошелев был на своём месте, хорошим заслоном. Видел, как он упорно отстаивал от «МилкХауса» гимназию П. А. Смирновой на Чаплыгина. Не принимал их коврижки «а мы вам взамен…». Работу по выявлению и сохранению наследия необходимо продолжать», — сказал ИА REGNUM Голодяев.

Отметим, что некоторые новосибирцы, комментируя решение областной власти, припомнили, что Кошелев играл в очень рискованную игру с «Металлистом».

Про скандал вокруг сноса первого звукового кинотеатра «Металлист» в Новосибирске ИА REGNUM рассказывало ранее. В настоящее время судьба этого памятника конструктивизма до конца не решена. 1 августа он получил статус выявленного объекта культурного наследия, но уже на следующий день его начали сносить. После вмешательства общественных активистов, а затем полиции и чиновников демонтаж был остановлен, но часть здания к этому времени уже была разрушена.