Москва, 1 октября, 2018, 07:19 — ИА Регнум. На ICE 28 сентября цена нефти сорта Brent прибавила в темпах роста. К вечеру она взлетела на 1,96% до $82,86 за баррель. В этот же день был опубликован еженедельный отчет Baker Hughes по числу активных нефтяных вышек в США. Согласно отчету, за неделю активных буровых вышек стало меньше на три единицы, что подстегнуло рост цены на нефть, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

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Западные СМИ 28 сентября распространили информацию о том, что аналитическое агентство Energy Aspect прогнозирует, что после вступления в силу американского эмбарго экспорт нефти из Ирана может упасть на 1 млн баррелей в сутки. Нефтяной рынок опасается перебоев в поставках черного золота, которые, вероятно, возникнут уже в ноябре как следствие ограничительных мер США против Ирана. Вследствие указанных факторов цена барреля Brent уверенно идет на $83.

Возможно, достигнув этого уровня, цена нефти возьмет краткосрочную паузу. Но это будет вполне нормальной реакцией нефтяных котировок, так как им нужно будет остыть после столь мощного роста. Исходя из предположений рынка о дефиците нефти после вступления в силу антииранского эмбарго и из технических факторов, в начале недели, 1 октября, Brent будет торговаться в диапазоне $82−83 за баррель.

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