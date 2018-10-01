Якутск, 1 октября, 2018, 06:05 — ИА Регнум. Сотрудники подразделения ГОБУ «Противопожарная служба Якутии» в Кангалассах 1 октября снова объявили голодовку. Это повторная акция протеста — первая была в апреле 2018 года, и её требования до сих пор не выполнены, хоть и прописаны в протоколе, сообщил корреспонденту ИА REGNUM участник голодовки, председатель независимого профсоюза пожарных республики Владимир Распопин.

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В акции протеста участвуют 14 человек — 13 из пожарной части в пригороде Якутска Кангалассы и один — из посёлка Нижний Бестях. Поддерживают требования голодающих около 60 сотрудников «Противопожарной службы Якутии» по всей республике.

Пожарные требуют, чтобы зарплату им рассчитывали не за пятидневку с оплатой переработок, а как положено — за отработанные сутками часы; чтобы обмундирование выдавалось в полном объёме и по сезону; чтобы состояние пожарных машин и зданий пожарных частей было надлежащим.

Но пока ситуация такова: после апрельской голодовки пожарным оплатили работу по фактическому времени из расчёта 4,5 тыс. рублей за 80 часов. По словам Владимира Распопина, сотрудники «Противопожарной службы Якутии» не понимают, по какому принципу производились эти расчёты, требуя полностью изменить им систему оплаты труда.

Средства индивидуальной защиты были выданы только тем пожарным, которые обращались в суд, и то, они получили обмундирование, не подходящее для работы в условиях минусовых температур, сообщили в независимом профсоюзе.

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Что касается состояния пожарных частей и машин, то в Кангалассах находиться в здании просто невозможно — всё в плесени и грибке после того, как всё лето помещения заливало водой: крыша нуждалась в ремонте. В пожарной части Зырянки машина на сдутых колёсах. В гараже, где она стоит, разрушен асфальт, а здание самой части сильно облупилось. В Среднеколымске пожарные машины стоят в гараже со старыми деревянными воротами и кривой черепичной крышей — он больше похож на сарай. В Нижнем Бестяхе стены здания в трещинах, а санузел находится в жутком состоянии.

«Нам предложили ещё подождать исполнения наших требований, озвученных в апреле, — рассказал Владимир Распопин. — Теперь уже до апреля следующего года… Нас опять ставят в безвыходное положение, держат нас заложниками ситуации. Мы не можем забастовку объявить, мы же должны поддерживать пожарную безопасность. Если обещали платить зарплату так, как положено, то надо выполнять».

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По словам Владимира Распопина, на доведение зарплат пожарных республики до нужного уровня необходимо 500−700 млн рублей.

«Нам надо менять систему оплаты труда, она не соответствует действительности. Слишком большая переработка получается, но это не переработка. Просто мы фактически работаем не пятидневку, на основании которой рассчитывается зарплата, а сутками. Но на замену системы оплаты руководство ГБУ не идёт», — констатировал председатель независимого профсоюза пожарных республики.

Пожарные считают, что в апреле протокол с обещанием исполнить требования был подписан только для того, чтобы голодовка была прекращена. Выполнено с тех пор только возвращение на работу двух уволенных в борьбе за свои права сотрудников пожарной части в Кангалассах. Выдана была 13-я зарплата за 2017 год, часть требований исполнены по решениям суда.

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Как сообщало ИА REGNUM, в голодовке пожарных, начавшейся 16 апреля, участвовали 16 сотрудников подразделения ГБУ «Противопожарная служба Якутии» в Кангалассах. Тогда глава госкомитета Якутии по обеспечению безопасности Юрий Зайцев трижды приезжал к голодающим с протоколом по выполнению их требований, прежде чем участники акции протеста согласились её прекратить.

«Да, есть сложности в обеспечении обмундированием, в повышении заработной платы пожарных, в обеспечении материально-технической базы, в ремонте автотехники, стоящей на боевом дежурстве. Вы скажите нам, где сейчас не сложно?! Мы все прекрасно понимаем, что в стране сейчас не очень хорошие времена», — говорилось в открытом письме, распространённом тогда руководством ГБУ «Противопожарная служба Якутии».