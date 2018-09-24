Пожарные в Якутии: «Как бы нам не пришлось самих себя тушить»

Якутск, , 10:56 — REGNUM В пожарной части микрорайона Якутска Кангалассы снова нарастает напряжение. Здание, в котором сотрудники «Противопожарной службы Якутии» должны круглосуточно находится в готовности в любое время дня и ночи отправиться тушить возгорание, непригодно для пребывания людей. Требования, которые пожарные озвучивали на предыдущей, весенней голодовке, остаются не выполненными, рассказали корреспонденту ИА REGNUM сотрудники кангаласской части. Если эта ситуация не изменится, они намерены повторить акцию протеста, сопровождающуюся отказом от еды.

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«Здание части в плачевном состоянии. Грибок, крыша бежит, и только в сентябре начали производиться работы по её ремонту», — рассказал телеканалу REN-TV сотрудники части Андрей Холтосунов.

«Зимовать в промёрзшем уже и промокшем помещении. Здесь грибок, сырость, то есть условия труда совершенно непригодные», — также отметил председатель профсоюза пожарных Якутии Владимир Распопин.

По его словам, на ремонт помещений будет выделено 7 млн рублей, и то неизвестно, когда. Пока из бюджета направлено только 1,2 млн. рублей на ремонт крыши, но после того, как из-за дождей в здании потрескались стены, а маячки, которые пожарные клеили на старые трещины, полопались, нужен внутренний ремонт.

«Весь ремонт, который производился за наш счёт и нашими силами, полностью уничтожен. На вопрос, когда будет ремонт в помещении, никто не может дать ответа, — рассказал также Владимир Распопин.

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О том, что если не починить крышу, здание придёт в негодность, пожарные предупреждали ещё в мае, но не были услышаны. Теперь комната для отдыха совершенно непригодна для нахождения там: на полу — лужи, стены в грибке, гипсокартон с потолка весь обвалился. В комнате для приёма пищи пришла в негодность часть потолочной плитки — там тоже разводы от воды и грибок. В слесарной комнате, где сотрудники пожарной части должны ремонтировать инструменты, нет света — электросчётчик, с которого туда должно подаваться электричество, заливает водой, и электрик запрещает его включать. Оборудование, которое там сейчас ржавеет, сотрудники пожарной части приобретали за свои деньги. Оно нужно, чтобы поддерживать пожарные машины в рабочем состоянии.

«Но всё заржавело, вода, сырость, ничего не работает, — констатируют пожарные. — Нам не выдают запчасти. Всё, что можем — это только ремонтировать своими силами и средствами. Но теперь если что-то сломается, у нас уже нет возможности тут работать — кругом лужи, электричества нет, всё замыкает. Как бы нам ещё не пришлось самих себя тушить. При этом ни руководство республики, ни правительство, ни госкомитет не обращают на нас никакого внимания. Мы же работаем не на свой карман. Мы стоим на страже безопасности людей и имущества».

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Реакцией на жалобы пожарных на состояние части стали слова председателя госкомитета по жизнедеятельности республики Юрия Зайцева, утверждавшего, что «в некоторых частях сотрудники ведут активную подрывную деятельность, и по этим элементам будем отдельно разбираться».

«Пожарным выплатили премию, так называемую 13-ю зарплату, по итогам 2017 года, которой были необоснованно лишены предыдущим руководством. На работу в должностях восстановлены два работника. Личному составу части в полном объёме выдано форменное обмундирование. В 2018 году на увеличение фонда оплаты труда — компенсацию за вредные и опасные условия труда и переработки — в госбюджете Якутии необходимо предусмотреть 173,5 млн рублей. Выплаты уже начали производиться ежемесячно. Кроме того, пожарные получили перерасчёт за предыдущие годы работы», — сообщил Зайцев. При этом он отметил важность и необходимость сохранения структуры республиканских пожарных частей.

«Если бы Зайцев старался сохранить структуру ГПС РС (Я), то уделял бы больше внимания состоянию пожарных частей, — уверен Владимир Распопин. — В посёлке Зырянка во время паводка пожарная часть была затоплена полностью. В это время Зайцев находился там и не посетил её. Маганская пожарная часть не была бы заморожена в течении двух лет после её торжественного открытия, пожарная часть микрорайона Кангалассы не находилась бы в печальном состоянии. Техника обеспечивалась бы запчастями и было бы топливо для отработки нормативов и учений личного состава, а личный состав был бы обеспечен средствами индивидуальной защиты, боёвками, касками и сапогами, соответствующими температурному режиму на Крайнем Севере».

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«Мы воспринимаем слова Зайцева «по этим элементам будем разбираться отдельно» как угрозу в адрес председателей профсоюза — Распопина, Шапошникова, Холтосунова», — также отмечают пожарные.

«Сотрудники пожарной части работают двое суток в неделю и при этом получают зарплату в размере 44 тысяч рублей. При всём желании мы пока не можем увеличить эту цифру. Даже учитель или врач, работая шесть дней в неделю, получает такую же зарплату, а у пожарных есть ещё возможность подработки вне рабочее время», — сказал Юрий Зайцев.

Сравнение с учителями и врачами, которое провёл Зайцев, они считают некорректным, объясняя, что у них другая специфика работы, и напоминая, что им, в отличие от пожарных, ежегодно повышают зарплату. Предложенную им подработку пожарные не считают возможной, так как в случае возгорания на его тушение собирается весь состав, а значит, люди должны быть готовы в любое время к тому, что их задействуют на тушении. Сотрудникам части непонятно и то, почему в упрёк им ставится количество пожаров в Кангалассах — 5 возгораний за год. То, что они постоянно проводят с населением профилактическую работу ради предупреждения пожаров, видимо не считается, сетуют они.

Как сообщало ИА REGNUM, первую голодовку сотрудники пожарной части в Кангалассах начали 16 апреля и закончили 17-го — после того, как получили письменное обещание выполнить все их требования. Пожарные считали необходимым платить им зарплаты не за меньшее, а за фактически отработанное время, выдать им сезонное обмундирование в нужном количестве (зимой в — 40 градусов пожары приходилось тушить в летних резиновых сапогах), выдавать топливо в количестве, необходимом для совершения объездов вверенной территории, восстановить уволенных за свои права сотрудников и отремонтировать здание части в Кангалассах.