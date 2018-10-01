Вашингтон, 1 октября, 2018, 05:33 — ИА Регнум. Теннисистка из США Серена Уильямс стала участницей социального проекта I Touch Myself Project («Я трогаю себя»), привлекающего внимание женщин к профилактике рака груди и других заболеваний. На своей странице в Twitter спортсменка опубликовала ролик, где она поет песню.

Александр Осипов Серена Уильямс

В кадре Уильямс обнажена по пояс. Таким образом 37-летняя теннисистка надеется сподвигнуть женщин к уходу за своим телом, что поможет избежать онкологических болезней.

https://twitter.com/serenawilliams/status/1046066495179161600

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Уильямс обвинила своего тренера Патрика Муратоглу во лжи. Это произошло после скандала на турнире US Open, где судья предупредил теннисистку о недопустимости подсказок от тренера. Наставник позже признался, что пытался помочь спортсменке, однако Уильямс заявила, что такого не было.