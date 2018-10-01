Сингапур, 1 октября, 2018, 05:06 — ИА Регнум. Аналитики нефтяного рынка не исключают, что в ближайшем будущем мировые цены на нефть вырастут до $100 за баррель, 1 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Пока значительные объёмы нефти не будут предложены ОПЕК, трейдеры будут продолжать форсировать цены еще больше. Даже если они захотят принять пожелания президента Трампа, сколько резервных мощностей имеет королевство (Саудовская Аравия)?

Если мы узнаем, что около 1,5 млн баррелей иранской нефти в день уйдут с рынка к 4 ноября. Если рынок почувствует, что мощности Саудовской Аравии вырабатывают 10,5 млн баррелей в сутки,… то нефтяные цены взлетят до 100 долларов за баррель — это действительно выглядит разумным и обоснованным», — считает аналитик сингапурской брокерской компании Oanda Стивен Иннес.

Эксперты отмечают, что подогнать нефтяные цены могут действия Китая — ожидалось, что компании КНР продолжат закупать иранскую нефть в прежнем объёме, однако китайская Sinopec уже объявила о сокращении поставок из Ирана вдвое.

«Если китайские нефтеперерабатывающие компании будут соблюдать санкции США в большей степени, чем ожидалось, то рыночный баланс, скорее всего, будет нарушен ещё более агрессивно», — считает Эдвард Белл, аналитик сырьевых рынков Emirates NBD.

Напомним, 28 сентября мировые цены на нефть марки Brent достигли $83 за баррель — впервые за четыре года, с ноября 2014 года. Торги на Лондонской бирже 1 октября также открылись ростом нефтяных цен.

Цены на нефть «подгоняют» многие факторы — падение экспорта из Ирана, нестабильность в Ливии и экономические проблемы Венесуэлы, а также общий рост потребления нефти в мире.

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