Москва, 1 октября, 2018, 04:47 — ИА Регнум. Смерть сестры российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего заключение в американской тюрьме, лежит на совести США. Об этом заявил сам Ярошенко газете «Известия».

Флаг США

По его словам, это уже четвертая смерть его близких, которая лежит «на совести американцев». Как отмечает Ярошенко, если бы не его арест и заключение, то были бы живы его теща, сестра жены и его мать. Он подчеркнул, что, находясь в заключении, просто невыносимо терять близких людей. Его сестра скончалась на прошлой неделе от онкологического заболевания.

«Такого и врагу не пожелаешь», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября жена российского летчика Константина Ярошенко Виктория заявила, что намерена обратиться к президенту США Дональду Трампу и российскому президенту Владимиру Путину, чтобы добиться разрешения на перевод Константина из американской тюрьмы в российскую.