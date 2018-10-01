Москва, 1 октября, 2018, 04:24 — ИА Регнум. Минпромторг разработал законопроект, разрешающий продавать слабоалкогольные напитки в алюминиевой таре, произведенной в ЕАЭС, по ночам. Об этом сообщает «Коммерсант».

Ich Пиво

Министерство подает эту инициативу как одну из мер для поддержки алюминиевой промышленности. В пояснительной записке говорится, что российские производители алюминия столкнулись с проблемами из-за западных санкций. Поэтому снятие запрета на торговлю пивом и другими слабоалкогольными напитками в алюминиевых банках поможет промышленности, а также будет способствовать развитию пивоварения в России и поможет снизить потребление крепкого алкоголя.

Представители Минпромторга РФ отказались от комментариев.

Напомним, в России с 2013 года действует запрет на розничную продажу алкоголя с 23 до 8 часов.