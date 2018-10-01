Москва, 1 октября, 2018, 03:17 — ИА Регнум. Строительство культурного центра руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева во Владикавказе начнется в следующем году, сообщает радио «Орфей».

Kremlin.ru Валерий Гергиев

Сообщается, что глава Северной Осетии уже встретился с автором проекта культурного центра — французским архитектором Ксавье Фабром. Отмечается, что зал этого центра будет рассчитан на 960 мест, а на его сцене смогут выступать не менее 120 музыкантов. Культурный центр будет ориентирован на показ полноценных спектаклей с наличием декораций.

При разработке архитектурного проекта культурного центра учитываются особенности исторической части Владикавказа, где будет находиться здание.

Напомним, о намерении создать музыкально-культурный центр на своей родине Валерий Гергиев заявил впервые на своем 50-летии во Владикавказе в 2003 году. Он пообещал привлечь к строительству центра архитекторов с мировым именем.