Ереван, 1 октября, 2018, 00:08 — ИА Регнум. «Я не уверен, что руководство Азербайджана будет соблюдать договоренности, достигнутые в Душанбе». Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в беседе с журналистами 30 сентября.

Стоп-кадр трансляции из Душанбе Никол Пашинян и Ильхам Алиев на саммите СНГ в Душанбе

«Но даже в этом случае я считаю очень важными, достигнутые соглашения. Очень важны контакты, которые мы договорились установить», — сказал Пашинян.

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По его словам, Армения завтра официально оповестит страны, которые сопредседательствуют в Минские группы ОБСЕ, о достигнутых договорённостях между руководством Армении и Азербайджана о поддержке постоянного контакта между странами.

Глава армянского правительства отметил, что пока не ясно как технически будет налажен контакт, что позволило бы более эффективно контролировать ситуацию.

«Я могу сказать, что наши вооруженные силы на 100% соблюдают договорённости, и надеюсь, что вооруженные силы Азербайджана также будут следовать договорённостям», — добавил Никол Пашинян.

Он отметил, что Ильхам Алиев оставил положительное впечатление, впечатление образованного человека. По словам премьера, в ближайшем будущем его встреча с Алиевым не запланирована, но будет налажена оперативная связь на те случаи, если нужно будет, что-то срочно обсудить.

«Я предложил, чтобы связь была налажена таким образом, чтобы, условно говоря, за пол часа было возможно было доставить информацию», — уточнил армянский премьер.

Он рассказал, что с Алиевым был разговор о том заявлении, согласно которому Пашинян не может вести переговоры от имени Нагорного Карабаха.

«Этот вопрос мы также обсудили. Конечно наши мнения не совпадают, но наши мнения — это наши мнения. После договорённостей я сразу же из Душанбе позвонил президенту Нагорного Карабаха Бако Саакяну и проинформировал, что есть договорённость по нашей части, по части наших вооружённых сил, и он сказал, что соглашение приемлемо также по их части. Так что, Нагорный Карабах полностью проинформирован», — подытожил Пашинян.

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