Лондон, 30 сентября, 2018, 21:42 — ИА Регнум. Компания Facebook может быть оштрафована на 1,25 млрд фунтов стерлингов (около $1,62 млрд) из-за последней хакерской атаки, в результате которой злоумышленники могли получить данные 50 млн пользователей социальной сети, передаёт The Daily Mail.

Facebook

Как отмечается, руководство Facebook уведомило общественность о произошедшем только спустя три дня после инцидента. При этом представители компании до сих пор не смогли сказать точно, какое число пользователей из Великобритании могли стать жертвами злоумышленников.

В расчётах возможной суммы штрафа издание исходит из новых требований законодательства Евросоюза, согласно которым компании-нарушители обязаны выплатить до 4% от суммы своих доходов. В минувшем году, как отмечается, доход Facebook составил около 31,2 млрд фунтов стерлингов.

Как передавало ИА REGNUM, 28 сентября в Facebook сообщили об обнаруженной уязвимости в коде социальной сети, связанной с функцией «Посмотреть как», которая позволяет владельцу аккаунта увидеть, как выглядит его страница для других пользователей.

Отмечалось, что данная уязвимость дала возможность хакерам завладеть «маркерами доступа» Facebook, которые они затем могли использовать, чтобы завладеть аккаунтами по меньшей мере 50 млн пользователей сервиса.