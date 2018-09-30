Песков рассказал об отдыхе Путина в Хакасии
Москва, 30 сентября, 2018, 18:38 — ИА Регнум. 29 сентября в Хакасию прибыл президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал сотрудникам СМИ.
Иван Шилов ИА REGNUM
Хакасия
По его словам, российский лидер, который 28 сентября присутствовал на саммите лидеров стран СНГ в Душанбе, провел субботний день, отдыхая в тайге.
Представитель Кремля добавил, что после «краткого отдыха» Путин отправился в город Сочи.
Напомним, 29 сентября сибирские массмедиа и анонимные каналы в интернете сообщили, что глава РФ Владимир Путин прибыл в Хакасию.
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