Москва, 30 сентября, 2018, 15:00 — ИА Регнум. С Днём машиностроителя поздравил всех работников и ветеранов отрасли председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 30 сентября, пресс-службой Кремля.

Вениамин Брискин, Константин Иванов. Дадим больше машин сельскому хозяйству! 1954

Медведев отметил, что машиностроение — отрасль, которая вносит огромный вклад в экономику России, а предприятия машиностроения — основа безопасности страны, её обороноспособности.

Председатель правительства РФ подчеркнул, что именно людям, их таланту, труду и мастерству обязано российское машиностроение своими достижениями.

Особую благодарность Медведев выразил ветеранам отрасли, которые всегда оставались верны своему призванию.

Также Медведев сказал, что главные задачи отрасли сегодня заключаются в модернизации предприятий, повышении производительности труда, подготовке высококлассных специалистов, внедрении инноваций и научных разработок, которые будут соответствовать стандартам цифровой эпохи. Медведев заверил, что для решения всех этих задач у работников отрасли есть знания, опыт и целеустремлённость.

Напомним, что День машиностроителя отмечается в России в последнее воскресенье сентября. Это профессиональный праздник для всех рабочих и инженеров отрасли машиностроения.