Джакарта, 30 сентября, 2018, 11:25 — ИА Регнум. Число жертв землетрясения и и цунами на индонезийском острове Сулавеси возросло до 832 человек. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает AFP со ссылкой на представителя индонезийского управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Tasnimnews.com Горе в Индонезии

Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,5 произошло вечером 28 сентября вблизи города Палу на индонезийском острове Сулавеси. После землетрясения последовала серия афтершоков, а затем на город и прибрежные районы обрушилось цунами.

Сперва сообщалось о десятках жертв и пострадавших, но очень скоро стало понятно, что жертв сотни. Накануне сообщалось о 420 погибших. Сейчас эта цифра возросла до 832 человек.

Власти Индонезии выделили 560 млрд рупий (около $37 млн) для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения и цунами на острове Сулавеси.