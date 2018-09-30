Ниш, Сербия, 30 сентября, 2018, 07:27 — ИА Регнум. Поддержка России в Совете безопасности ООН и Генассамблее ООН имеет решающее значение для Сербии, заявил 29 сентября президент Сербии Александр Вучич журналистам в городе Ниш.

Mil.ru Президент Сербии Александр Вучич

Александр Вучич рассказал о предстоящей встрече с Владимиром Путиным. Кроме политических вопросов, главным образом связанных с Косово, будет обсужден и ряд экономических проблем. Среди экономических вопросов Вучич выделил энергетическое и торговое сотрудничество.

Вучич отметил, что Россия является ключевым партнером Сербии в международных вопросах. Особое значение для Сербии имеет поддержка России в структурах ООН: Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября состоится визит президента Сербии Александра Вучича в Москву. Сербский лидер заявлял, что рассчитывает на ответный визит российского президента до конца года.