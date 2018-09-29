Женева, Швейцария, 29 сентября, 2018, 13:43 — ИА Регнум. Существование двух новых элементарных частиц подтвердили эксперименты на Большом адронном коллайдере (БАК), 27 сентября сообщает сайт Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

Цитата из х/ф «Девять дней одного года». Реж. Михаил Ромм. 1961. СССР Эврика!

Новые эксперименты на БАК подтвердили существование двух элементарных частиц из семейства барионов, которое предсказывалось после более ранних экспериментов в национальной ускорительной лаборатории им. Энрико Ферми.

Также было обнаружено косвенное свидетельство существования еще одной новой частицы, являющейся «экзотическим» мезоном, состоящим из двух кварков и двух антикварков.

Эксперты ЦЕРН подчеркивают, что эти открытия стали важным шагом в понимании сильного взаимодействия, являющегося одним из четырех фундаментальных взаимодействий в физике.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года на БАК был зафиксирован распад бозона Хиггса на кварк и антикварк, подтвердивший Стандартную модель.