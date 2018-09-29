Вашингтон, 29 сентября, 2018, 12:08 — ИА Регнум. 26 сентября в комитете по вооруженным силам Палаты представителей США прошел брифинг. В ходе мероприятия американским военным было предложено дать комментарий по недавнему шагу Российской Федерации по поставке Сирии ЗРК С-300.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». реж Леонид Гайдай. 1968. СССР Шеф, все пропало!

По данному поводу заместитель председателя Комитета начальников штабов ВС США бригадный генерал Скотт Бенедикт сказал, что этот шаг создает «нестабильные условия» внутри Сирии.

Генерал также добавил: «Меня больше всего беспокоит то, что чем больше вещей вкладывается в эту небольшую область (Сирию — примечание редакции), особенно когда мы начинаем закрывать северную часть Сирии, тем более опасной становится вся ситуация из-за нестабильности».

Да, можно согласиться с мнением генерала Пентагона, поставка С-300 делает ситуацию в Сирии более опасной для Израиля, США и их союзников. Модернизированная система ПВО САР ставит под вопрос краеугольную военную стратегию стран Запада — возможность проецировать силу через небо.

Российская Федерация приняла решение о поставках сирийским военным системы С-300 после гибели разведывательного самолета Ил-20 у берегов Латакии 17 сентября из-за действий израильских ВВС.