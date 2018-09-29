Нью-Джерси, США, 29 сентября, 2018, 11:11 — ИА Регнум. Скончался известный американский драматург, автор либретто для множества мюзиклов, Джо Мастерофф. Об этом сообщила в пятницу, 28 сентября, The New York Times.

Цитата из к/ф «Кабаре». реж Боб Фосси. 1972. США Выступление

Сообщается, что Мастерофф умер в доме престарелых для актёров Lillian Booth в Энглвуде, штат Нью-Джерси, в возрасте 98 лет.

Мастерофф был автором либретто к многим бродвейским мюзиклам. Самым известным из них стало либретто к мюзиклу «Кабаре», за которое Мастерофф получил в 1967 году сразу восемь театральных премий Tony, в том числе в номинации «Лучший мюзикл».

Впоследствии киноверсия мюзикла, с участием Лайзы Минелли, получил восемь премий «Оскар» в 1973 году, три премии «Золотой глобус» и семь премий Британской академии.

Джо Мастеров родился в Филадельфии, штат Пенсильвания, в 1919 году. Он закончил Университет Темпла по специальности «журналистика» в 1940 году. С декабря 1941 года по 1944 год он служил в армии.

С 1949 по 1951 год Мастерофф изучал драматургию в Нью-Йорке в American Theater Wing. Первой пьесой драматурга стала «Тёплый полуостров», написанная для театра на Бродвее.