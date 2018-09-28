Нью-Йорк, США, 29 сентября, 2018, 02:21 — ИА Регнум. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров призвал страны ООН поддержать проект резолюции Генассамблеи о недопустимости героизации нацизма в своем выступлении на 73-й Генассамблее в Нью-Йорке.

Цитата из х∕ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Сходка неонацистов

Лавров констатировал, что сегодня в некоторых странах набирает силу война с историей, сопровождающаяся обелением военных преступников. Так, в ряде европейских государств ведется кощунственная борьба с памятниками советским солдатам, освободившим эти страны от нацистов.

«Призываем поддержать проект резолюции Генассамблеи о недопустимости героизации нацистов», — сказал Лавров.

Напомним, дурную славу в плане войны с памятниками советским солдатам снискала себе Польша. Так, 14 сентября лидер польской организации «Курск» Ежи Тыц заявил, что в городе Миколин (Польша) вандалы пытались взорвать отреставрированный польской общественностью памятник советским солдатам, форсировавшим реку Одер в 1945 году.