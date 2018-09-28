Москва, 28 сентября, 2018, 23:36 — ИА Регнум. Россия уже начала поставки в Сирию зенитных ракетных комплексов С-300. Об этом сообщил на пресс-конференции 28 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Syria.mil.ru С-300 в Сирии

«С-300 уже начали поступать в Сирию», — приводит его слова телеканал RT.

Глава МИД подчеркнул, что предпринимаемые российской стороной меры нацелены на то, чтобы гарантировать стопроцентную безопасность российских военнослужащих.

Ранее на неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставка в Сирию российских ЗРК С-300 не представляет опасности для других государств.

Как передавало ИА REGNUM, Москва приняла решение о передаче С-300 Дамаску после того, как в ночь на 18 сентября российский самолёт-разведчик Ил-20 был сбит средствами ПВО Сирии во время отражения атаки израильских истребителей F-16. Минобороны России возложило ответственность за произошедшее на ВВС Израиля.