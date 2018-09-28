Нижний Новгород, 28 сентября, 2018, 23:12 — ИА Регнум. Аналитический центр при правительстве РФ составил «Доклад о результатах проекта «Выполнение технико-экономической оценки варианта завершения строительства Чебоксарской ГЭС на отметку НПУ 63,0 метра». Об этом узнали в нижегородском региональном отделении КПРФ и сочли доклад новой попыткой федеральных структур внести изменения в проект завершения строительства Чебоксарской ГЭС с целью установить НПУ (нормальный подпорный уровень) водохранилища на отметку 68 метров.

LostArtilleryMan Чебоксарское водохранилище

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В докладе отмечается, что повышение отметки позволит увеличить среднюю многолетнюю выработку электроэнергии на Чебоксарской ГЭС и в целом на каскаде, снабдить дополнительной водой существующие оросительные каналы и снизит долю мелководья, что приведет к улучшению самоочищающей способности водоема.

Сохранение же отметки 63 метра продолжит процесс засоления почв, а рост доли мелководья ухудшит качество воды.

Причем авторы доклады подсчитали, что сохранение существующей отметки потребует 238,3 млрд рублей субсидий из федерального бюджета, а повышение до 68 метров — только 136,6 млрд рублей.

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Коммунисты опасаются, что экономический фактор станет ключевым для принятия решения федеральной властью. Представители КПРФ напоминают, что авторы доклада не учли выводы экологов и материалы независимых исследований, которые полагают, что поднятие уровня приведет к затоплению значительной части сельскохозяйственной и жилой территории Нижегородской области, к высокому риску попадания в водоемы химикатов, используемых предприятиями.

Проблему планируется обсудить на заседании рабочей группы в Законодательном собрании Нижегородской области. Будет подготовлено обоснование необходимости сохранить проект завершения строительства Чебоксарской ГЭС при сохранении НПУ водохранилища на существующей отметке 63 метра.

Как сообщало ранее ИА REGNUM , Чебоксарское водохранилище расположено на территории трех субъектов России — Нижегородской области, Чувашии и Марий Эл. Чебоксарская ГЭС была объявлена в 1967 году всесоюзной ударной стройкой, а пуск первого гидроагрегата водохранилища состоялся на пониженной отметке — 63 метра. Согласно проекту, работы по подъему водохранилища до проектных 68 метров должны были быть завершены в 1987 году.

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Чувашия вместе с энергетиками выступает за подъем уровня воды до проектной отметки, ссылаясь на обмеление реки, узкий транспортный коридор и угрозу экологической катастрофы. Марий Эл и Нижегородская область против повышения из-за затопления территорий. Противостояние продолжается не менее десятка лет.

Казалось бы, окончательно точку в этом вопросе должно было поставить решение президента РФ Владимира Путина, который летом 2015 года дал поручение подготовить план-график мероприятий по обустройству Чебоксарского водохранилища на существующей отметке 63 метра. Однако в августе 2016 года вопрос о подъеме воды в Чебоксарском водохранилище вновь оказался на повестке дня в связи с расширением ГЭС.

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Причем почти год назад нижегородские депутаты заподозрили энергетиков в подготовке сравнительного анализа двух вариантов достройки Чебоксарской ГЭС — на уровне 63 и 68 метров. И расценили это как «попытку возврата» к теме подъема уровня водохранилища. Депутаты отмечали, что «сейчас необходимо рассматривать вопрос не о подъеме уровня водохранилища, а о его постепенном снижении», так как Чебоксарское водохранилище является «объектом накопленного экологического вреда».

В ПАО «РусГидро» опровергли заявления депутатов о проектных работах по 68-й отметке, подчеркнув, что в настоящее время принимаются «все необходимые меры по разработке технико-экономической оценки варианта завершения строительства на отметку НПУ 63 метра в объеме и на глубину, соответствующим ранее действовавшим требованиям к стадии «Обоснование инвестиций».