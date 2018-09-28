Харьков, Украина, 28 сентября, 2018, 20:33 — ИА Регнум. Харьковский фотокорреспондент Сергей Кочетов осуждён на три года условно за «позитивное освещение» Луганской народной республики, сообщило 28 сентября издание «Украинская правда», ссылаясь на решение суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Донбасса

Фотокор пошёл на сделку со следствием и признал, что его репортажи, снятые в 2014—2015 года «посягают на территориальную целостность Украины».

«Кочетов понимал, что изготовленные им фотоснимки будут использованы для размещения со статьями, в которых авторы поддерживают, а в некоторых случаях призывают к отделению части территорий Украины», — сказано в приговоре.

В данный момент фотожурналист находится на двухгодичном испытательном сроке.

Напомним, СБУ обвинила телеканал NewsOne в «распространении языка вражды» и воспроизведении «клише российской пропаганды». Контролирующие органы назначили внеплановую проверку телеканала.

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