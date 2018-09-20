Четверг, 20 Сентября 2018 года
18:39:51 МСК

Украинский телеканал NewsOne преследуют за «распространение языка вражды»

Политика

Чиновники проверят телеканал по доносу СБУ

Украинский телеканал NewsOne преследуют за «распространение языка вражды»
yoshiffles
Цензура

Киев, 20 сентября 2018, 18:11 — REGNUM  Внеплановую проверку оппозиционного телеканала NewsOne проведёт национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, сообщила пресс-служба ведомства 20 сентября на официальном сайте.

Основанием для проверки стало письмо от СБУ, в котором сказано, что телеканал воспроизводит «клише русской пропаганды», а также занимается «скрытым призывом к агрессивным действиям» и «программированием агрессивного поведения у зрителей».

По мнению чиновников нацсовета, которые просматривали эфир телеканала NewsOne в конце августа и в начале сентября 2018 года, участники программ говорили на «языке вражды», который нарушает закон о телевидении и радиовещании.

Напомним, в стенах Верховной рады не раз звучали обвинения в адрес телеканалов 112.ua и NewsOne, якобы они ведут «антиукраинскую деятельность» и являются «рупором Кремля».

В украинском парламенте разрабатывается закон о принудительной регистрации СМИ в качестве «иностранных агентов», действующих в интересах России.

Читайте также: На Украине хотят принять закон о регистрации иностранных агентов, как в США

С большой вероятностью этот закон будет принят, поскольку его поддержал президент Украины Петр Порошенко.

Читайте также: Принудительная регистрация СМИ не повлияет на «свободу слова» — Порошенко

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы СМИ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить