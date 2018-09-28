Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2018, 20:52 — ИА Регнум. 27 сентября в Нью-Йорке провели переговоры министры иностранных дел Республики Корея и Китая, на которых китайская сторона выразила поддержку стремлению двух корейских государств заключить мирный договор, который официально завершил бы Корейскую войну.

(stephan). flickr.com Северная Корея

Со стороны Южной Кореи в переговорах участвовала министр Кан Гён Хва, со стороны КНР — Ван И, сообщает южнокорейское новостное агентство Yonhap.

Кроме того, Ван И высоко оценил налаживание отношений между КНДР и Республикой Корея, а также развитие диалога между КНДР и США.

По окончании Корейской войны в 1953 году было подписано соглашение о перемирии с участием официально вовлеченных сторон, однако мирный договор не заключен до сих пор, и поэтому война на полуострове формально до сих пор не окончена.