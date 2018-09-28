Иерусалим, 28 сентября, 2018, 17:29 — ИА Регнум. 27 сентября на Генеральной Ассамблее ООН выступил премьер-министр Израиля Нетаньяху. Кроме критики ядерной программы Ирана, он показал снимки трех заводов по производству ракет, расположенных в жилых кварталах Бейрута. Заводы «Хезболлы», по мнению Нетаньяху, подвергают опасности мирных жителей столицы Ливана.

Иван Шилов ИА REGNUM Цель

Новостной ресурс Al-Masdar News опубликовал ответ министра иностранных дел Ливана Гебрана Бассила на заявление израильского премьера. Гебран Бассил считает, что Израиль в очередной раз готовит оправдание своей агрессии: «Они (Израиль — прим. ИА REGNUM ) придумывают оправдания, чтобы нарушать суверенитет наций, используя Организацию Объединенных Наций в качестве платформы».

Кроме этого, министр иностранных дел Ливана сказал, что Израиль забыл, как Ливан победил его агрессию. Он также добавил, что «новые друзья» Израиля не принесут ему пользы в долгосрочной перспективе.

Ранее просочилась информация, что Израиль совместно с США собираются этой осенью резко обострить обстановку в Ливане. Для поддержки этих действий в Средиземное море должна войти авианосная ударная группа США во главе с авианосцем «Гарри Трумен».