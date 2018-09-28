Рига, 28 сентября, 2018, 13:50 — ИА Регнум. Депутат Европарламента Андрей Мамыкин опасается повторения украинского сценария гражданской войны в Латвии, об этом сообщает латвийский новостной портал Vesti.lv. За день до его заявления генсек Нацобъединения Райвис Зелтитс также заявил о том, что Латвию ждет сценарий киевского Майдана, и что на предстоящих выборах гражданам Латвии стоит сделать выбор, который позволит сделать Латвию более западной и латвийской, но не как не русской.

Иван Шилов ИА REGNUM Огонь разгорается

«Когда я смотрю, с чего начиналась гражданская война в Донбассе, то понимаю — сейчас то же самое происходит в Латвии. Правительство и сейм Латвии запретили образование на русском языке. Это то, против чего выступали в Донецке 5−7 лет тому назад — дайте нам сказать на русском: «я люблю тебя, Украина». Противостояние на Донбассе началось именно после попыток запретить или существенно сузить ареал употребления русского языка. Все началось с языка. И с утверждения властей, что ваш язык — дескать не язык, а государственный один, и это не ваш язык, и только он правильный. В Латвии сейчас то же самое. Я молю бога, чтобы Донбасс не начался в Латвии», — передает слова депутата Мамыкина телеканал «ТВ Центр».

Политик также признался, что его пугает охватившая Европу «мода на украинизацию», в то время как он, являясь участником комитета ЕП по иностранным делам, хорошо знает, как на Украине обстоят дела на самом деле.

По мнению депутата, параллели между Донбассом и Латвией налицо. В качестве примеров он привел множество схожих процессов, которые параллельно развиваются как в Прибалтийской республике, так и на Украине.

«Украина раскалывает православные приходы — Эстония прошла раскол православия на Константинопольский и Московский патриархаты в 90-е годы; сегодня эта же тема поднимается в Латвии. На Украине сажают в тюрьмы журналистов — в Латвии ПБ упекает за решетку активистов борьбы за русские школы», — рассказал депутат Европарламента.

Особое внимание политик уделил острой проблеме русского языка, которая в равной степени существует и в Прибалтике.

«Использование русского языка неустанно снижается на Украине — то же самое в Латвии. Украина продолжает попытки закрытия школ нацменьшинств (русские, венгерские, польские, словацкие, румынские, болгарские) — Латвия реформой Шадурского закрывает русские государственные средние школы», — пояснил Мамыкин.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало о том, что министерство образования и науки Латвии намерено запретить обучение на русском языке не только в государственных, но и в частных вузах и колледжах. Реализация реформы, против которой активно выступают как русскоязычные жители Латвии, так и представители различных политических структур РФ и ЕС, начнется с 1 сентября следующего года.